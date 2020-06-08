 

Газпром назвал условие переговоров с Белоруссией

08.06.2020, 14:16, Новости дня

Газпром готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году, если Минск будет полностью соблюдать уже достигнутые договоренности в 2020 году, говорится в сообщении компании.

«Председатель правления ПАО «Газпром» направил ответ на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе. В письме отмечено, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Компания подчеркивает, что Газпром готов начать переговоры по поставкам газа с 1 января 2021 года «при условии полного соблюдения белорусской стороной уже достигнутых договоренностей в 2020 году».

На прошлой неделе минэнерго Белоруссии направило Газпрому письмо с предложениями условий поставок газа в 2020 году и методики ценообразования с 2021 года.

В конце мая председатель Газпрома Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165 млн 570 тыс. долларов, но Минск заявляет, что у страны «нет задолженностей» за российский газ.



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