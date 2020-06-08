 

Россия призвала Ливию откликнуться на каирскую инициативу по прекращению огня

08.06.2020, 14:16, Новости дня

МИД РФ выразил надежду, что власти в Триполи оперативно отреагируют и откликнутся на каирскую мирную инициативу по прекращению огня в Ливии.

«Рассчитываем, что эти комплексные предложения, согласованные лидерами восточноливийского лагеря, могли бы стать добротной основой для давно назревших переговоров между противоборствующими ливийскими сторонами по постконфликтному обустройству Ливии», – говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД. 

Замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что РФ рассматривает каирскую инициативу по Ливии как основу для начала серьезного политического процесса.

Напомним, в субботу президент Абдель Фаттах ас-Сиси на совместной пресс-конференции в Каире с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром и спикером Палаты представителей (избранный постоянный парламент) Ливии Акилой Салехом заявил, что Египет выдвинул новую политическую инициативу по преодолению кризиса в Ливии.

Москва поддержала каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии. 



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