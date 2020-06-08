Глава МИД Франции – мы не заинтересованы в том, чтобы РФ ещё больше от нас отдалялась

08.06.2020, 14:10, Новости дня

Европа и РФ последние годы жили в атмосфере недоверия, но европейцы не хотят, чтобы РФ ещё больше от них отдалялась, заявил в интервью Le Télégramme министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Поэтому Европа, по его словам, не поступаясь своими принципами, пытается вести диалог, и не только с Россией, но и с Китаем.



Reuters

Хотя Европа и критикует Россию, это не мешает им вести диалог, заявил в интервью Le Télégramme министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, последние годы они жили в атмосфере практически полного недоверия, которую, в том числе, подпитывали решения и действия России. «Но мы не заинтересованы в том, чтобы РФ ещё больше от нас отдалялась», — отметил французский дипломат. Он заверил, что европейские страны в полной солидарности пытаются, не поступаясь своими принципами и ценностями, приблизить Россию к Европе, убедить её работать в многостороннем формате.

Глава МИД Франции также отметил, что и с Китаем Европа пытается вести диалог. По его словам, мир сегодня не разделён между двумя блоками, как то было в конце 1940-х годов. И Европа предлагает другой путь — диалога и международного сотрудничества ради достижения общего блага. Он отмечает, что с одной стороны стоят союзники Европы, с которыми у неё общие ценности, то есть США. А с другой — партнёры, с которыми европейцы пытаются вести сотрудничество без предварительных установок, но и без наивности.

«Мы не сможем повернуться спиной к Америке, но тем более мы не сможем справиться с такими проблемами, как нарушение климата, например, не протянув руку Китаю. Европа хочет стать силой на службе глобализации с человеческим лицом, она должна придумать третий путь, который состоял бы из твёрдости в деле защиты наших интересов и наших фундаментальных принципов, но и открытости к многостороннему диалогу. Третий путь, который не был бы ни холодной войной, ни наивным потакательством», — приводит автор статьи слова министра.

Кроме всего прочего, в интервью дипломат говорил о ливийском кризисе, который, по его словам, становится похож на сирийский. Франция там не хочет вставать на чью-либо сторону, но старается работать со всеми партнёрами, чтобы убедить стороны конфликта вернуться к соблюдению условий прекращения огня, о которых удалось договориться в феврале в рамках ООН.