США отказались от десантных операций на учениях Baltops из-за пандемии

08.06.2020, 14:08, Новости дня

США и НАТО отказались из-за пандемии коронавируса от десантных и инспекционных операций на учениях Baltops 2020, стартовавших на Балтике 7 июня, сообщил европейский командующий учениями – британский контр-адмирал Гай Робинсон на телефонном брифинге в Брюсселе.

Штабная работа по управлению этими учениями будет осуществляться в удаленном режиме, численность штабного персонала сокращена вдвое.

«Самое значительное изменение, которое мы предприняли в связи с пандемией, – это решение не проводить в ходе учений планировавшуюся ранее высадку десанта на побережье. Также был принят ряд более мелких изменений, чтобы избежать контактов между членами команд различных кораблей. Мы отменили операции с высадкой на борт инспекционных групп. В этом году мы не будем высаживать инспекционные команды на борт торговых судов в регионе в учебных целях», – передает ТАСС слова Робинсона.

По его словам, в учениях будут принимать участие менее 50% персонала штабов, обычно задействованного в таких маневрах. Это потребовало пересмотра порядка работы штабного персонала.

Контр-адмирал подчеркнул, что командование и контроль маневров будет осуществляться «в распределенном режиме»: за координацию действий в рамках маневров будут отвечать сразу несколько штабов в Европе, включая штаб 6-го флота США в Неаполе (Италия), Объединенное командование НАТО в Брунссуме (Нидерланды), Военно-морское командование НАТО в Нортвуде (Великобритания).

«Мы были вынуждены прибегнуть к удаленному режиму работы, чтобы заменить организационные конференции, в которых участвует до 700 человек, заменив их на телеконференции, электронную почту и другие способы связи», – сказал он.

В свою очередь американский командующий маневрами – командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти заявила, что Вашингтон также предельно требовательно подошел к отбору государств, участвующих в учениях.

«Когда мы готовили учения Baltops 2020, мы проводили тщательную оценку государств, которые хотели бы участвовать в маневрах, участие каждой из стран утверждалось на самом высоком уровне. Необходимо гарантировать, что все силы способны эффективно участвовать в учениях, принимая во внимание их уникальные национальные [эпидемические] условия», – сообщила она.

Напомним, в конце мая сообщалось, что международные учения Sea Breeze-2020 было решено проводить бесконтактно из-за коронавируса, в ходе маневров планируется проводить морскую и авиационную фазы.