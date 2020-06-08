 

В американском Сиэтле мужчина на автомобиле въехал в толпу протестующих

08.06.2020, 14:06, Новости дня

7 июня в американском Сиэтле неизвестный на автомобиле въехал в толпу протестующих против расизма и произвола полиции. Об этом сообщило издание Seattle Times. 

На ходу водитель авто выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого стрелявший направился в сторону полицейских, показывая им, что вооружен. В результате он был задержан и доставлен в полицейский участок.

Раненого осмотрели медики. Полиция расследует происшествие.

A man just drove through a crowd of demonstrators in Seattle and then appeared to shoot someone.

Authorities say the man is in custody, one person shot is in the hospital in stable condition.

Here’s a capture from a FB livestream, via twitch pic.twitter.com/tlaqvpwGjm

— Mike Baker (@ByMikeBaker) June 8, 2020

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs

— Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 8, 2020

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею). 

Массовые протесты (иногда с беспорядками и актами вандализма) прошли сначала в Миннеаполисе, а затем и во всей стране.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Четверым сотрудникам полиции Миннеаполиса, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Ростуризм предложил первый шаг по восстановлению отрасли

28.03 / Количество погибших мигрантов из Туркменистана, которые употребляли испорченный алкоголь в Турции, возросло до 53

04.05 / Фесенко: Движущая сила партии мэров – Филатов и Корбан, они хотят выйти на уровень страны. Тут у них потенциальный конфликт с Кличко

14.05 / Витренко заявил, что “Нафтогаз” тратит на пиар деньги, полученные от “Газпрома”

13.05 / Политолог: Инициативы президента по поддержке семей с детьми одобряет большинство россиян

16.04 / Психолог дала рекомендации по сохранению хладнокровия на самоизоляции

29.04 / Зампред Европарламента признал неэффективность санкций против России

30.04 / Московская биржа открылась ростом

23.04 / Telegraph – для Европы настал момент истины — она рискует потерять не только Италию, но и евро

03.05 / Папа Римский объявил 14 мая всеобщим днем молитвы за окончание пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска