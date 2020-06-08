Пандемия коронавируса. Россия частично открывает границы

08.06.2020, 14:06, Новости дня

Правительство РФ частично снимает ограничения на выезд граждан России за границу. Как сообщает “РИА Новости”, об этом 8 июня на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, россиянам разрешат выезжать за границу для ухода за родственниками, лечения, на работу или учебу. Иностранным гражданам разрешат въезжать в Россию “с медицинскими целями”.

Мишустин заявил, что уже подписал необходимые указы. На данный момент на сайте правительства они не опубликованы.

О полном закрытии границ власти РФ объявили 28 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 июня в мире коронавирусом заразилось 7,03 млн человек, из них 403,11 тыс. скончались, 3,14 млн выздоровели.

По информации министерства здравоохранения России, в стране с начала эпидемии подтверждено 476,65 тыс. случаев заражения COVID-19, более 230 тыс. человек выздоровели, почти 6 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США и Бразилии.