Конституция, артисты и геи

08.06.2020, 14:00, Разное

На ТВ и в соцсетях стартовала агитационная кампания.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Артиста Евгения Миронова «заколбасило». Да так, что он уснуть не мог и на ночь глядя записал свое обращение… неизвестно к кому. Наверное, ко всем людям доброй воли, которым тоже спать не дает возмутительная пародия Максима Галкина на Путина с Собяниным.

«Я никак не ожидал от Максима, — с мукой на серо-зеленом лице (мы все сейчас в самоизоляции серо-зеленые. — И. П.) делился потрясением артист. — Неужели сейчас, на волне такого хайпа, такой злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать очков, еще больше себе там подписчиков или чего-то? Ну и на волне того, что в стране нет политической сатиры, воспользоваться таким вот очень сложным моментом.

Неужели не видно и непонятно, как сложно сейчас команде Собянина, который настоял на том, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме?.. Который стоит на том, чтобы этот карантин и изоляция были до последнего… Ну почему нужно так обо…ть? Ну зачем это делать? Познер сказал не так давно, которого я очень уважаю, что не время сейчас хаять власть. Не время! Оно тяжелое для всех».

Первая мысль: его пытали! Но времена обращений (признаний, покаяний), вырванных под пытками, кажется, прошли.

Значит, попросили, заставили, пригрозили? Если бы по-настоящему большой русский артист записывал свое обращение по доброй воле, наверное, мука на лице не выглядела бы такой неубедительной; наверное, он нашел бы другие выразительные средства, чтобы донести до потенциальных зрителей свою боль. А так…

Ведущий программы «Здесь и сейчас» на канале «Дождь» Павел Лобков, комментируя этот ролик, не мог не вспомнить Станиславского («вашего кумира»): «Вот не верю! НЕ ВЕРЮ!» А еще напомнил зрителям о давних «хозяйственных связях» руководителя Театра наций Евгения Миронова с мэром Москвы.

И если уж выдающийся артист принимает предложение, от которого невозможно отказаться, то что говорить о неизвестных и невостребованных актерах, которые и вовсе готовы на все.

На минувшей неделе в соцсетях появился агитационный ролик, призывающий голосовать за поправки в Конституцию. Производитель — Федеральное агентство новостей (Евгений Пригожин) и медиагруппа «Патриот».

2035 год. Детский дом. Воспитательницы собирают вещи мальчика, наконец-то уезжающего в новую семью. Появляется папа. На лицах женщин — умильные улыбки. Они выходят провожать воспитанника на крыльцо казенного дома. «А где моя мама?» — спрашивает малыш. «Да вот же», — показывает папа на странного человека, стоящего возле машины. Сильно накрашенный, в женском платье, манерный гражданин достает из салона подарок — детское платьице. «Тьфу!» — плюет на землю старшая воспитательница и демонстративно удаляется. Мужчины нежно целуются. «Такую Россию ты выберешь? — звучит суровый мужской голос за кадром. — Реши будущее России. Голосуй за Конституцию!»

Не только откровенная гомофобность, но и бездарность и тупость ролика потрясли многих пользователей в соцсетях. Политтехнолог и галерист Марат Гельман в эфире «Дождя» вообще назвал подобную агитацию саботажем: «Это все очень уныло, очень стыдно. Оценивать эстетически здесь нечего. Не нашли ни одного талантливого режиссера, который бы согласился снимать эти ролики, — настолько само голосование позорно».

Актер Александр Филимоненко, который сыграл роль «мамы» в агитационном ролике, дал интервью «Дождю». Признался, что не очень представлял, с какой целью снимался ролик. Предложили сыграть роль — он и согласился. «Из профессионализма…» Про поправки в тот момент вообще не слышал. Узнал уже из ролика. Возмущен, но не слишком: «Просто надо заранее информировать актеров». То, что ролик гомофобный, смутно понимал, но опять-таки: «Я актер. Это не мое отношение… Я эту тему не разделяю». О полученном за несколько минут позора гонораре стыдливо умолчал.

Ну и главное: «Будете ли вы голосовать за поправки в Конституцию? За или против?» Ответ шокировал: «До этого у меня было положительное отношение к Путину и политике. Но вчера я вышел на прогулку, меня остановила полиция и выписала штраф. Теперь я пойду голосовать против».

Беда не приходит одна. Посыпались откровения одно скандальнее другого.

Участник агитационного ролика, снятого телеканалом RT, — известный дизайнер Артемий Лебедев — признался, что его «слегонца …». «Когда я снимался (это было еще до пандемии и до инициативы Терешковой), статья 81 Конституции звучала так: "Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков". Я думал, что идея в том, что раз Конституция новая, то и сроки считаются с нуля…

Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно против того, чтобы это было прописано в Конституции… В данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую. Люблю, когда меня … [обманывают] красиво. А когда это делается грубо, не люблю», — написал «ватник, лоялист и конформист» Лебедев у себя в фейсбуке.

Вот так номер! С такими «лоялистами» и оппозиционеров не надо. Остальные участники ролика RT, читающие на разные голоса преамбулу к тексту обновленной Конституции (артисты, политики, спортсмены), пока не признались, что их тоже «слегонца … [обманули]».

Впрочем, по мнению Марата Гельмана, «все, кто в этом участвовал, потом будут писать свои мемуары — как их мучили и заставляли». О гонораре за участие в съемках Лебедев, кстати, подобно актеру Филимоненко, тоже промолчал.

Гонорар ведь — не обязательно деньги. Порой это те самые «тесные хозяйственные связи», лишающие возможности отказаться от порочащего репутацию предложения. Минута позора — и выгодные контракты, роли, должности обеспечены на годы (или сколько там еще осталось) вперед.

Однако ж вся эта публика, как свидетельствует казус Лебедева, ненадежная.

С гнильцой, прямо скажем, публика. Сдадут при первом же удобном случае.

Подлинный союзник власти — государственное ТВ. Оно в беде не бросит, лишнего не спросит (у него и так все есть). Без сомнений и колебаний приветствует и одобряет любую инициативу президента.

Президент назначил дату парада Победы и день голосования — виват! «Парад Победы — это, конечно, веха. А еще через неделю голосование за поправки в Конституцию — другая веха. И тоже, надеюсь, победная. Не смена вех, а веха за вехой. На пути вперед. Куда именно — президент покажет». Кирилл Клейменов — вот кто воистину вдохновенный певец грядущих перемен. Учитесь, унылые и бездарные агитаторы с RT и ФАН! Да и Евгению Миронову не мешало бы пройти клейменовский мастер-класс. Большой он артист — Клейменов.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»