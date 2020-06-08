Мостовой оценил слова Кузнецовой о «деградации уехавших из Рашки»

08.06.2020, 13:53, Новости дня

Переехав за границу, человек не может до конца понять все культурные особенности страны, что в конце концов его начинает угнетать, и он хочет вернуться на родину, сообщил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой, около 20 лет проживший в Европе.

В одном из интервью теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что уже устала жить за рубежом и ее все время тянет в российскую столицу. Также она заметила, что переехавшие за границу россияне «останавливаются в развитии, и у них идет какая-то деградация». По ее словам, «в той же Америке, на Брайтон-Бич люди говорят: «Я с Рашки приехал, я не спикаю по-английски».

«Лично я не замечал никакой остановки в развитии или деградации у тех, кто переехал, но я, прожив много лет за границей, могу сказать точно, что все равно думал о том, как вернуться назад. Думаю, инстинктивно каждый рано или поздно возвращается туда, где родился, где близкие, родные, ведь всего этого нет в другой стране», – говорит экс-игрок испанской «Сельты».

Он отмечает, что причина этого как раз в том, то люди по большей части никак не меняются: им трудно подстроиться под новую культуру, привыкнуть к менталитету того народа, среди которого они живут.

«Одно дело, если человек переезжает в другую страну в маленьком возрасте, лет в пять, или вообще рождается сразу за границей, тогда ему проще адаптироваться к людям, обычаям, культуре, самой стране в целом. Он растет там и все впитывает. А когда переезжают во взрослом возрасте, когда всю свою юность провели в России, по-любому вернутся. Россиян всегда тянет на Родину», – считает Мостовой.

Человек, уехавший за рубеж, не то чтобы чувствует себя чужим, но многого не понимает, объясняет футболист. Например, юмора, который специфичен в каждой стране. «От этого непонимания иногда, конечно, гнетет. Это я, как человек, проживший там 20 лет, говорю. Хорошо, у меня футбол был, я как-то подстраивался. Но трудновато», – подытожил Мостовой.

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