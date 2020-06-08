 

Путин: РФ выдержала испытание коронавирусом

08.06.2020, 13:53, Новости дня

Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать суровые испытания коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника.

Глава государства поблагодарил участников встречи за деятельное участие в защите граждан от коронавируса.

«Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия», – сказал Путин, отметив, что эти ценности в народе сформированы историей России.

«Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны», – добавил Путин, передает ТАСС.

Президент также заявил, что нормы о мерах соцподдержки, которые предлагается внести в Конституцию, рассчитаны на многие годы вперед.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ шестые сутки не превышает 2%.

Тем временем стало известно, что режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок отменят в российской столице с 9 июня.

За минувшие сутки в России выявлено 8985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 476 тыс. случаев заболевания.



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