Дагестанских последователей ИГ приговорили

08.06.2020, 13:48, Новости дня

Южный окружной военный суд назначил четверым участникам незаконного вооруженного формирования, присягнувшим на верность международной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сроки от семи до 16 лет лишения свободы.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Закарьяева Рамазана Яхьяевича, Татарханова Самата Ахмедовича, Рамазанова Али Дагировича. <…> 19 октября 2018 года вышеуказанные лица, разделяя идеологию международной террористической организации «Исламское государство», в горно-лесистой местности Буйнакского района Республики Дагестан приняли присягу на верность лидеру данной организации, на следующий день они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Суд установил, что в январе 2017 года в городе Буйнакске Закарьяев, Татарханов и Рамазанов объединились для создания на территории города и района вооруженного формирования, они прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Еще одним членом банды, чья вина была доказана в ходе судебного разбирательства, стал Даниял Загиров, который в феврале 2018 года, используя мобильный телефон, разместил в одной из соцсетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Татарханову назначено 16 лет колонии строгого режима, Загирову – 12 лет колонии строгого режима, Закарьяеву – девять лет колонии общего режима, Рамазанову – семь лет колонии общего режима.

Кроме того, Загирову на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Осужденные также заплатят денежные штрафы.

Напомним, ранее уроженца Дагестана осудили за попытку примкнуть к ИГ.