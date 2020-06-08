 

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

08.06.2020, 13:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.

Законопроект был инициирован правительством, направлен на реализацию поручений президента от 11 мая 2020 года, передает ТАСС.

Тогда Путин, в частности, поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, а также предоставить налоговый капитал в размере одного МРОТ.

В конце мая премьер Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым налога за 2019 год. На это выделено 1,6 млрд рублей.



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