 

Пособия на детей до 1,5 лет для неработающих россиян увеличили вдвое

08.06.2020, 13:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Размер выплат составит 6 тыс. 752 рубля.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Минимальное пособие на первого ребенка ранее составляло 1,5 тыс. рублей, на второго и последующих детей – 3 тыс. рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 тыс. 752 рублей.

Кроме того, максимальный размер пособия по уходу за ребенком повышается с 6 тыс. до 13 тыс. 504 рублей. 

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.  

Напомним, власти РФ 1 июня начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что выплату на детей от трех до семи лет уже получили 345 тыс. детей на сумму почти 3 млрд рублей. 



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