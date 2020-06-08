Графиня Софи прокомментировала отделение Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи

08.06.2020, 13:42, Разное

Графиня Уэссекская Софи – супруга младшего сына Елизаветы II, принца Эдварда, – еще в марте ездила с благотворительной миссией в Южный Судан. Тогда же с ней встретилась журналистка издания The Sunday Times Кристина Лэмб и задала несколько вопросов о королевской семье, которые в последнее время волнуют мировую общественность. В первую очередь, конечно же, “мегзит”: как мы помним, еще в январе Меган Маркл и принц Гарри объявили о сложении с себя королевских обязательств и выходе из состава “старших членов” монаршей семьи, теперь они проживают в США и не зависят от Короны в том числе финансово. Софи не стала подробно комментировать их решение, отметив лишь:

Я только надеюсь, что они будут счастливы.

И добавила:

Когда в семью входит ее новый представитель, каждый старается принять его и помочь ему.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри, Меган Маркл, принц Эдвард и графиня Софи

Таким образом, Софи намекнула на несостоятельность тех сообщений о Меган, согласно которым герцогиню Сассекскую якобы не приняли в семье и регулярно вступали с ней в конфронтации. Софи также вспомнила, как начиналась ее жизнь с принцем Эдвардом. Они познакомились в 1993 году, а поженились лишь в 1999-м – все это время Софи присматривалась к той жизни, которая ее ждет после вступления в брак.

Если помните, мне потребовалось целых 6 лет, чтобы привыкнуть к такой жизни. И после нашей помолвки я даже жила 6 месяцев – до свадьбы – в Букингемском дворце.

И у Софи действительно получилось влиться в королевскую семью и поддерживать со всеми хорошие, добрые отношения. Особенно графиня дружна с Кейт Миддлтон и самой королевой Елизаветой – пресса называет Софи любимой невесткой Ее Величества. Почитать о ней подробнее можно в нашем материале.

Графиня Софи с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом