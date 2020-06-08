 

В Пироговке стартует программа реабилитации после COVID-19 стоимостью от 31 200 рублей

08.06.2020, 13:40, Разное


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Как сообщили в Пироговском центре, программа реабилитации составлена на основе обращений пациентов, перенесших пневмонию на фоне COVID-19. Комплекс обследования и восстановительных процедур назначается индивидуально с учетом тяжести заболевания и сопутствующей патологии.

«Даже легкое течение пневмонии, вызванной COVID-19, может оставить для организма негативные последствия. Чаще всего их ощущает дыхательная система пациента. Течение вирусной пневмонии, как правило, сопровождается дыхательной недостаточностью, и в дальнейшем перенесенное заболевание влечет за собой быструю утомляемость, снижение работоспособности, проблемы с сердечно-сосудистой системой и общее снижение качества жизни», – говорится в сообщении медицинского центра.

Предварительное комплексное обследование включает первичные консультации терапевта и физиотерапевта, пульсоксиметрию, компьютерную томографию органов грудной клетки, спирографию, ЭКГ и комплекс лабораторных анализов. Стоимость такого обследования составит 15 120 рублей, уточняют в центре.

Стандартная комплексная программа, которая обойдется пациенту с 31 200 рублей, включает предварительное обследование, а также магнитотерапию, ингаляции и перкуссионный массаж грудной клетки.

Врачи также предупреждают, что у пациентов, перенесших коронавирусную пневмонию, могут быть выявлены противопоказания к некоторым процедурам, в этом случае им необходима индивидуальная программа реабилитации.



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