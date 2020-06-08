Что означают призывы «лишить полицию финансирования»?

08.06.2020, 13:30, Новости дня

ВАШИНГТОН – Участники протестов в связи с гибелью Джорджа Флойда и других чернокожих американцев от рук сотрудников правоохранительных органов, требуют «лишить полицию финансирования». Эти слова стали объединяющим лозунгом – и орудием для президента Дональда Трампа, которое он готов применить против демократов, обвиняя их в мягкости по отношению к преступности.

Но что означает «лишить полицию финансирования»? Речь не обязательно идет о том, чтобы выхолостить бюджеты департаментов полиции.

В чем суть движения «Лишить полицию финансирования»?

Сторонники таких шагов говорят, что речь не идет о ликвидации полицейских департаментов или о лишении их всех их средств. Они считают, что настало время, когда страна должна обратить внимание на системные проблемы в работе полиции в Америке и выделять больше денег на нужды общин на всей территории США, включая жилье и образование.

В 2017 году штаты и муниципалитеты потратили на полицию 115 миллиардов долларов, согласно данным Урбанистического института.

«Почему бы нам не изучить возможность изменения приоритетов, чтобы людям не приходилось выходить на улицы во время национальной пандемии?» – таким вопросом задалась соосновательница движения «Жизни чернокожих имеют значение» Алисия Гарса в интервью программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Активисты признают, что процесс должен быть постепенным.

Группа MPD150, которая утверждает, что она «изучает возможность функционирования Миннеаполиса без полиции», говорит, что подобные действия скорее направлены на «стратегическое перераспределение ресурсов, финансирования и ответственности от полиции к общинным моделям безопасности, поддержки и профилактики» преступности.

«Реагировать на кризисы в нашем сообществе должны люди, которые лучше всего подготовлены для работы с этими кризисами», – говорится на сайте группы.

Что говорят законодатели?

Сенатор Кори Букер говорит, что он понимает настроения, из-за которых возник этот лозунг, но он сам не будет использовать его.

Демократ из Нью-Джерси заявил программе «Встреча с прессой» на канале NBC, что он разделяет мнение многих демонстрантов, что американцы находятся «под излишним контролем полиции».

«Мы инвестируем в полицию, которая не решает проблемы, но усугубляет их, когда мы должны становиться более сострадательной, более любящей страной».

Конгрессмен-демократ Демократ Карен Басс, председатель Объединения (кокуса) чернокожих законодателей Конгресса, заявила, что смысл движения частично заключается в том, чтобы понять, куда идут деньги.

«Я не думаю, что нужно расформировать полицейские департаменты, – сказала она в интервью CNN. – Но я действительно думаю, что города и штаты должны посмотреть, как мы расходуем ресурсы, и увеличить инвестиции в наши сообщества.

«Может быть, это возможность пересмотреть представления об общественной безопасности», – сказала она.

Президент Дональд Трамп и его кампания видят в появлении лозунга «Лишить полицию финансирования» искру возможности в трудный политический момент. Реакция Трампа на протесты вызвала широкое осуждение. Но теперь его сторонники говорят, что новая мантра может заставить отшатнуться от «радикальной» идеи избирателей, которые в противном случае сочувствовали бы демонстрантам.

Трамп ухватился за этот лозунг на прошлой неделе, когда он выступал на мероприятии в штате Мэн.

«Они говорят, что нужно лишить полицию финансирования, – сказал он. – Лишить финансирования. Подумайте об этом. Когда я увидел это, то сказал: "О чем вы говорите?" Они говорят: "Нам не нужна никакая полиция". Вам не нужна полиция?»

Первая избирательная кампания Трампа была построена на обещании закона и порядка – зачастую в противовес акциям протеста против его риторики, которые сопровождали его по всей стране. Добиваясь переизбрания, Трамп готов обещать это снова, и, похоже, он считает, что призыв тех, кто предлагает «лишить полицию финансирования», заставит его собственных сторонников лишь еще более горячо аплодировать этим обещаниям.

Принимаются ли какие-то реальные меры по лишению полиции финансирования?

Да, по крайней мере в некоторых крупных городах речь идет о сокращении бюджетов полицейских департаментов.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в воскресенье, что город передаст часть финансирования городского департамента полиции молодежным инициативам и социальным службам, при этом поддерживая безопасность города, но не вдавался в детали.

В Лос-Анджелесе власти планировали увеличить бюджет департамента полиции, но теперь, как пообещал мэр Эрик Гарсетти, само это увеличение сократится на 150 миллионов долларов.

Член городского совета Миннеаполиса написал в Твиттере в четверг, что город «кардинально переосмыслит подход к общественной безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации».

«Мы намерены расформировать департамент полиции Миннеаполиса, – написал Джеремая Эллисон. – А когда это будет сделано, мы не будем собирать их заново».

При этом он не пояснил, что придет на смену департаменту полиции.

Что думают об этом полицейские и профсоюзы?

Обычно полиция и профсоюзы выступали против сокращения бюджетов, утверждая, что это понизит уровень безопасности их городов.

Лига защиты полиции Лос-Анджелеса (профсоюз, объединяющий рядовых полицейских) заявила, что сокращение бюджета будет «самым быстрым способом сделать наши районы более опасными».

«Сокращение бюджета полиции Лос-Анджелеса означает более длительную реакцию на экстренные вызовы 911. Офицеры, вызывающие подкрепление, не будут получать его, а расследования изнасилований, убийств и нападений не будут открываться вообще или будут открываться очень долго, не говоря уже об их завершении», – говорится в заявлении правления профсоюза на прошлой неделе.

«В данный момент, учитывая рост насильственных преступлений, глобальную пандемию и целую неделю насилия, поджогов и грабежей, "лишение финансирования" департамента полиции Лос-Анджелеса – это самая безответственная вещь, которую можно предложить», – отмечается в документе.