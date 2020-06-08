 

Пашинян сообщил о своем выздоровлении после коронавируса

08.06.2020, 13:30, Новости дня

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он и члены его семьи выздоровели после заражения коронавирусом.

«Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные. Они были отрицательными также вчера. Конечно, сроки и обстоятельства нашего заражения должны быть пересмотрены. Но в данный момент важно, что мы все здоровы и у нас есть иммунитет», – передает РИА «Новости» сообщение Пашинянаа в Facebook.

Ранее сообщалось, что Пашинян, которому 1 июня исполнилось 45 лет, и члены его семьи заразились коронавирусом, при этом ни один из них не испытывает симптомов болезни. 

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье.



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