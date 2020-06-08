Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом
08.06.2020, 13:30, Новости дня
Экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.
«Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь», – написал Ройзман в Instagram.
Ройзман призвал жителей Екатеринбурга серьезнее отнесится к ситуации с коронавирусом.
«Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» – отметил он.
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Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат после того, как инфекция была обнаружена у его первого заместителя Станислава Набоко.
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