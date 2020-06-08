Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заразился коронавирусом

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08.06.2020, 13:30, Новости дня

Экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.

«Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес. Сам-то справлюсь», – написал Ройзман в Instagram.

Ройзман призвал жителей Екатеринбурга серьезнее отнесится к ситуации с коронавирусом.

«Рост пошел в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте!» – отметил он.

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Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0 Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снёс. Сам-то справлюсь. Просьба ко всем, отнеситесь серьёзнее. Рост пошёл в регионах. Всех может коснуться. Старайтесь не заболеть, а кого коснулось, выздоравливайте! Это Финик, честно сидит со мной. Переживает.

Публикация от Евгений Ройзман (@evgeniyroizman) 8 Июн 2020 в 2:46 PDT

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат после того, как инфекция была обнаружена у его первого заместителя Станислава Набоко.



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