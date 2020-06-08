В Баку целый полк полиции задерживал 11 человек. Они бросали мусор в полицейских, поймавших нарушителя карантина

08.06.2020, 13:21, Новости дня

В Баку задержали 11 человек, бросавших мусор в сотрудников полиции, которые приехали задерживать нарушителя карантина, пишет азербайджанская служба Радио Свобода.

По данным МВД, 7 июня сотрудники полиции во дворе жилого дома в Ясамальском районе Баку задержали нарушителя карантина. В это время жители дома начали бросать из окон и с балконов бутылки и пакеты с мусором и выкрикивать оскорбления в адрес полицейских.

“Несмотря на это, сотрудники полиции проявили выдержку и предприняли административные меры в отношении нарушителя”, – указано в сообщении МВД.

Утром 8 июня во двор прибыл целый полк полиции быстрого реагирования в специальной экипировке, после чего начались задержания жителей дома. “Сегодня полиция решила наказать тех, кто накануне выразил протест против их действий. Полиция врывалась в квартиры и вытаскивала людей на улицу, скрутив, словно рецидивистов”, – пишет Turan.az.

Всего было задержано 11 человек. Они доставлены в отделение полиции, как сообщили в МВД, для проведения расследования и дачи правовой оценки.

Задержанные и их адвокаты пока не прокомментировали сообщение.

В Азербайджане карантинный режим ввели с 24 марта, недавно его действие продлили до 15 июня.

С полуночи 6 июня до полуночи 8 июня в Баку, а также нескольких других крупных азербайджанских городах действовал полный режим изоляции, или жесткий карантинный режим. Жителям городов полностью запрещалось покидать свои дома, штраф за нарушение составлял от 58 до 117 долларов. Такое решение было принято из-за роста заболевших коронавирусом. Власти планируют повторить режим полной изоляции в следующие выходные, 14–15 июня.

По данным на 7 июня, в Азербайджане выявлено 7553 случая заболевания коронавирусом, умерли 88 человек.