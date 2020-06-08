Мнение: Так что же происходит в США?

08.06.2020, 13:18, Разное

О том, что в США нынче идет необъявленная гражданская война, знают все. Черные воюют с белыми, республиканцы – с демократами, и перевес пока что на стороне именно что черных демократов: таких, например, как мэр Вашингтона Мюриэль Боузер, которая недавно попросту запретила вмешиваться полиции Вашингтона в происходящее.

Это – вещи общеизвестные, но у этого конфликта есть более глубокие причины, и это даже не расизм и не разница политических взглядов. Вот именно о них я и хочу сейчас рассказать.

На протяжении всей своей истории США много и активно воевали. Американцы воевали с индейцами, друг с другом, с другими странами, и очень быстро в США сформировалась крайне своеобразная экономика: эта экономика питалась войной, жила войной и могла существовать лишь за счет непрерывной войны. Неважно где, лишь бы война требовала американских солдат, вооружений и инвестиций, ведь в ответ приходили золото, нефть и территории. К концу двадцатого века США благодаря такому подходу стали единственной сверхдержавой планеты. К началу двадцать первого века войн стало настолько много, что экономика США стала недосягаемой для всех остальных. При президенте Бараке Обаме США одновременно участвовали в четырех масштабных войнах (Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия) и множестве менее значимых конфликтов, и экономика просто купалась в неимоверном количестве халявных, по сути, денег…

А что в это время творилось в “черных кварталах”?

Там сложился следующий уклад. Афроамериканец учился в не самой популярной школе далеко не самым лучшим образом (учиться хорошо там просто не принято). Участвовал в уличных бандах и криминале. По окончании школы вставал перед выбором – в тюрьму или в армию, на войну? И большая часть шли воевать, ведь отслужившие в армии США получают немалые льготы и по образованию, и по пособиям, и по многому другому.

На войне эти парни выбрасывали на противника всю свою агрессию, и возвращались уже вполне себе законопослушными гражданами.

Так и работала эта система до недавнего времени, а потом пришел Дональд Трамп.

Первым делом он принялся выводить войска и заключать с противниками сделки, и ненавоевавшиеся всласть негры начали возвращаться домой. Следующее поколение не успело даже и попробовать войну толком, и, соответственно, получить социальные бонусы. И черные стали роптать всё громче и громче…

Представьте себе питбуля, профессионально подготовленного к собачьим боям и дерущегося каждую субботу.

Представьте себе,что хозяин однажды отдал его доброй бабушке, которая любит котиков и категорически против собачьих боёв.

Как вы думаете, что будет дальше? Правильно: агрессия зверя будет искать выход, и, с большой вероятностью, сначала это выйдет боком котикам, а потом и соседям бабушки, и самой бабушке. Потому что пёс просто не умеет иначе, его другому учили.

Боюсь, что нынешние бунты в США никак не связаны с тем несчастным, которого убили полицейские. Это – выход того, к чему черных готовили много лет: просто раньше они имели возможность применить навыки на территории друг государств, а сейчас их этой возможности лишили, и они начали войну дома.

Если я прав – дела США плохи, ведь в этом случае война закончится только тогда, когда боевые негры навоюются, ну или их попросту – как это сейчас называется – принудят к миру, и это может вылиться в ещё большее кровопролитие.

Вот такое мнение. А вы как думаете – прав я или нет? Давайте поговорим!