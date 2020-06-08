 

Жителей Петербурга отдали под суд за приготовление шашлыка на Вечном огне

08.06.2020, 13:16, Новости дня

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении шашлыка на Вечном огне в Санкт-Петербурге, дело рассмотрит суд, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления… осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По версии следствия, 24 мая обвиняемые пришли на место захоронения и надмогильного сооружения «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов», где использовали пламя вечного огня для приготовления пищи на шампурах.

После вручения указанным лицам копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Напомним, в 2018 году сжигавшего цветы на Вечном огне задержали в Петербурге.



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