Соратница Навального признала наличие дома в элитном поселке

08.06.2020, 13:16, Новости дня

Соратница блогера Алексея Навального в области ситуации со здравоохранением Анастасия Васильева признала, что у ее семьи есть дом элитном подмосковном поселке «Наука, искусство, литература».

Васильева 6 июня опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост с геолокацией ДНТ НИЛ (Дачное некоммерческое товарищество «Наука, искусство, литература»). Этот элитный поселок, который местные жители называют «НИЛ», строился в 1930-е годы для советской творческой элиты, информирует интернет-проект «Фонда бабла с коррупцией».

Авторы проекта отмечают, что, согласно объявлению с сайта недвижимости, стоимость одного участка с домом в «НИЛе», в 37 километрах от МКАД, стоит порядка 60 млн рублей.

«В комментариях к посту Васильевой подписчики стали интересоваться, как она, простой врач, может проживать в элитном поселке. В ответ соратница Навального подтвердила наличие дома в «НИЛ», а также сообщила, что он принадлежит семье ее мужа еще с 1930-х годов. Однако после уточняющего вопроса об отце мужа, генерале ФСБ, она предпочла заблокировать пользователя и удалить комментарии», пишут авторы проекта.

В прошлом году уже сообщалось, что у Васильевой, жаловавшейся на небольшую зарплату, нашли элитную недвижимость на 52 млн рублей.