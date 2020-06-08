Мишустин поручил главам регионов взять под контроль проведение ЕГЭ

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08.06.2020, 13:16, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.

«Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания», – цитирует РИА «Новости» Мишустина. 

Также он поручил Рособрнадзору и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах и еженедельно докладывать о результатах работы. 

По словам Мишустина, в этом году сдать ЕГЭ планируют 736 тыс.  российских школьников, передает

Глава правительства уточнил, что ученики 9 и 11 классов в этом году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Желающие поступить в средне-профессиональные образовательные организации будут зачислены по результатам аттестата.

«Выпускники же, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ», – сказал премьер. 

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ – с соблюдением необходимых мер предосторожности: организацией пространства, обеспечением масками и перчатками, а также организацией разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Сообщалось, что школьников при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут рассадить за парты со стеклянными перегородками в целях создания «безопасной среды».



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