“Грязные поступки не прощаю”: Тарасова разгромила избивавшего жен Башарова

08.06.2020, 13:15, Разное

Весной этого года Марат Башаров стал гостем шоу Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”, где раскрыл правду о личной жизни. В эфире программы артист заявил, что злоупотреблял спиртными напитками и избивал возлюбленных.

Признание артиста возмутило пользователей Сети. Недовольные создали петицию о лишении Марата Башарова Государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Также авторы документа потребовали возбудить уголовное дело в отношении звезды.

На известие отреагировала Татьяна Тарасова. Тренер рассказала, что испытывает только негативные чувства по отношению к Марату Башарову. “Он талантливый человек, но грязные поступки я не прощаю.

Поверьте, я ему больше руки не подам”, – сказала она в недавнем интервью.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 27 Дек 2018 в 1:25 PST

Это не первый раз, когда Татьяна Тарасова выражает недовольство поведением актера. В эфире передачи “Сегодня вечером” она попросила Марата Башарова принести публичные извинения экс-супруге Екатерине

Архаровой. В противном случае тренер грозилась уйти со съемочной площадки.