 

Пострадавший от наводнения Пенкин взмолился о помощи: Это встало мне в 10 миллионов

08.06.2020, 13:15, Разное

Как отметил артист, теперь в элитном поселке Ромашково воды по щиколотку. В пострадавших от наводнения помещениях у звезды был винный погреб, балетный и танцевальный залы.

Музыкант купил коттедж шесть лет назад, и только недавно завершил ремонтные работы. Сергей Пенкин добавил, что обычно живет в московской квартире, однако на время пандемии перебрался за город. “Невозможно же сидеть в четырех стенах”, – жалуется артист.

Причиной затопления он назвал неисправные насосы. Правда, в халатности певцу винить некого – сам забыл вовремя проверить работу оборудования. “Мой концертный зал превратился в бассейн”, – добавил исполнитель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергей Пенкин (@penkinofficial) 4 Июн 2020 в 5:51 PDT

То, что случилось в доме, музыкант описал, как кошмар и ужас, ведь пострадали баснословно дорогие вещи от
Swarovski. Сергей Пенкин также заявил, что лишь аппаратура для репетиционных помещений встала ему в 10 миллионов рублей. “Теперь вот прошу о помощи”, – говорит звезда.

От аномальных ливней в Подмосковье пострадал не только Пенкин. На прошлой неделе на наводнение пожаловалась Эвелина Бледанс. В ее частном доме дождь затопил балкон. К счастью, актриса вовремя заметила, что уровень воды поднялся слишком высоко. Опоздай она на пару часов, пришлось бы делать ремонт на первом этаже коттеджа.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Мнение: 8 мыслей о переводе школ на удалёнку

20.04 / Президент Чехии постановил закрыть границы на год

06.04 / Мнение: В Полтаве разбили 3 доски в честь “героев АТО”

11.04 / Обычным магазинам запретили торговать медицинскими масками

14.04 / “Доктор Лиза”: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Павел Табаков и другие в первом трейлере фильма

14.04 / Пострадали дети: в Петербурге произошла массовая авария

25.04 / Регина Тодоренко извинилась за свои острые высказывания в адрес жертв домашнего насилия

29.04 / Анонсирована презентация смартфона Meizu 17T

13.04 / Малышева заявила о связи между смертностью от COVID-19 и вакцинацией БЦЖ

01.05 / Мнение: Численность заключённых в России, цены на продукты и подсчёт доходов семей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска