 

Старшекурсники смогут учить школьников

08.06.2020, 13:10, Новости дня

Право преподавать в школах до получения диплома предоставил студентам старших курсов президент РФ Владимир Путин. Он подписал указ о внесении соответствующих поправок в закон "Об образовании в РФ". Президентский указ размещен на портале правовой информации.

Преподавать в школе смогут успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса, пояснил ТАСС зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Регламент допуска студентов к преподаванию согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд. А с третьего курса студенты технических вузов могут вести в школе занятия по дополнительным общеобразовательным программам – это секции и кружки. Среди них, например, кружок по робототехнике.

Закон уточнил, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" в 2012 году не распространяются требования о наличии среднего профессионального или высшего образования. Фактически поправки к закону об образовании вернули практику к временам позднего Советского Союза и ранней РФ 1990-х годов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05 / Всекитайское собрание народных представителей: какие планы и будет ли Пекин выполнять договоренности с США?

07.04 / Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за нерабочие дни

26.04 / Обновленный внедорожник Ford Everest поступил в продажу в Китае

01.06 / Доктор Комаровский развеял миф о способе профилактики коронавируса

22.05 / Нефть подешевела на новостях из Китая

11.05 / Guardian – спор о домогательствах Байдена раскалывает демократов

26.03 / Военнослужащие НАТО в Литве заразились коронавирусом

03.04 / В Москву возвращаются россияне из Перу

15.04 / Количество подписчиков YouTube-канала Гордона увеличилось до 1 млн

25.05 / Собянин пообещал новое смягчение ограничений в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска