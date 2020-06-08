Старшекурсники смогут учить школьников

08.06.2020, 13:10, Новости дня

Право преподавать в школах до получения диплома предоставил студентам старших курсов президент РФ Владимир Путин. Он подписал указ о внесении соответствующих поправок в закон "Об образовании в РФ". Президентский указ размещен на портале правовой информации.

Преподавать в школе смогут успешно сдавшие сессию студенты педагогических вузов, начиная с четвертого курса, пояснил ТАСС зампред сенатского комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. Регламент допуска студентов к преподаванию согласуют и установят Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруд. А с третьего курса студенты технических вузов могут вести в школе занятия по дополнительным общеобразовательным программам – это секции и кружки. Среди них, например, кружок по робототехнике.

Закон уточнил, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона "Об образовании" в 2012 году не распространяются требования о наличии среднего профессионального или высшего образования. Фактически поправки к закону об образовании вернули практику к временам позднего Советского Союза и ранней РФ 1990-х годов.