Женщина с ребенком погибли на железной дороге в Приморском крае

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08.06.2020, 13:10, Новости дня

На железной дороге в Приморье погибли женщина с ребенком. СК возбудил уголовное дело по статье 263 "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на представителей пресс-службы ДВСУ на транспорте.

ЧП произошло на перегоне Спасск-Дальний – Старый Ключ. В настоящий момент следователи выясняют все подробности трагедии, осматривают место происшествия. В ближайшее время будет проведана экспертиза. Кроме того, планируется опросить очевидцев и свидетелей случившегося. Ход расследования будет контролировать руководитель следственного управления.

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ГТРК "Владивосток"



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