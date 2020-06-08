 

Мишустин: прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России

08.06.2020, 13:10, Новости дня

Прирост заболеваемости коронавирусом в Москве ниже, чем по России. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Мишустин отметил, что в зависимости от региона ситуация разная, в некоторых из них заболеваемость увеличилась. В целом же по стране, по словам премьера, прирост заболеваемости шестые сутки подряд не превышает 2 процента. 

В Москве, которая раньше всех столкнулась с проблемой COVID-19 и где выявлено больше всего случаев, прирост ниже среднероссийского и составляет всего 1 процент.

По данным оперштаба, всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 476 658 случаев заражения (за последние сутки плюс 8 980 случаев). Скончался 5 971 пациент. Фактически ситуация с распространением болезни вышла на плато.



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