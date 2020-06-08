 

Правительство разрешило выезд за границу некоторым россиянам

08.06.2020, 13:08, Новости дня

Граждане РФ могут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу, сообщил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам РФ выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того премьер сообщил, что иностранцы также получили возможность посетить Росси для лечения и для ухода за родными. «Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», – сказал премьер.

Ранее в понедельник Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

В мае глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс стать одной из ведущих туристических держав. 



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