 

Показателям для ослабления карантина не соответствуют Киев и семь областей – Минздрав

08.06.2020, 12:55, Новости дня

Восемь украинских регионов не соответствуют критериям для дальнейшего ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 8 июня на сайте Министерства здравоохранения Украины.

В частности, допустимые показатели инцидентости (не больше 12 новых случаев за семь дней на 100 тыс. населения) превышены в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черновицкой и Черниговской областях. Двум другим параметрам – заполненность больниц, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, не более чем на 50% и проведение тестов не ниже показателя инцидентности – соответствуют все регионы.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок. 

В Украине по состоянию на 8 июня общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 27 462, из них 797 человек умерли, 12 195 – выздоровели. Во Львовской области 2162 заболевших, 71 умерший.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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