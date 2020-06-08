 

Песков прокомментировал возможность возобновления полетов за границу

08.06.2020, 12:53, Новости дня

Конкретных дат возможного возобновления международных перелетов нет, этот вопрос находится в компетенции правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В данном случае здесь главным ведомством является правительство», – сообщил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли тема возобновления полетов с президентом.

Он также напомнил, что в понедельник было поручение премьера Михаила Мишустина «вот по этим вопросам, чтобы разработать предложения возможной даты возобновления полетов».

«Главной здесь движущей силой является все-таки оперативный штаб в правительстве, который возглавляет председатель правительства. Но эта тема на повестке дня, вы это видите и слышите. Точных дат пока нет», – сообщил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения.

Днем ранее СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ. 

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.  



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