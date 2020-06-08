Путин подписал закон о порядке дистанционного обучения при введении ЧС

08.06.2020, 12:53, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о совершенствовании целевого обучения и порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности.

Изменения вносятся в статьи 71.1 и 108 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Данным законом совершенствуется порядок целевого обучения специалистов: механизм целевого обучения будет применяться не только в высшем образовании, но и в среднем профессиональном. Кроме того, законом предусматривается обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении, передает РИА «Новости».

Согласно документу, в случае введения в РФ или в отдельных регионах страны чрезвычайного положения, режима повышенной готовности или ЧС, реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации может проводиться дистанционно вне зависимости от ограничений, предусмотренных в ФГОСах или в перечне профессий, направлений подготовки, специальностей, в реализации которых не допускается использование исключительно дистанционных технологий.

Кроме того, в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, электронные копии документа об образовании или квалификации (скан или фотография с читаемыми данными) «предоставляют доступ» к образованию или профессиональной деятельности наряду с бумажным аналогом.

Также Путин подписал федеральный закон о праве студентов-старшекурсников педагогических вузов работать в школах.

Согласно документу, студенты среднего профессионального и высшего образования в течение периода прохождения ими обучения могут быть допущены к занятию педагогической деятельностью по основным и дополнительным общеобразовательным программам.

При этом порядок и условия, на которых вводится допуск, устанавливается Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруда. Кроме того, устанавливается, что на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона «Об образовании» 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

Кроме того, обучающиеся по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», кто хочет заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам, должны отучиться три года и сдать все аттестации за этот период. Студенты профильных вузов, кто претендует на ведение дополнительных программ – вести кружки и факультативы, допускаются к этой деятельности по итогам сдачи аттестаций за два году обучения.