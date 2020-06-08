 

В сожженой ливийской мечети обнаружили надписи на русском языке

08.06.2020, 12:50, Разное

В аккаунтах ливийских медиа активистов распространяются фотографии и видео, снятые, как утверждают хозяева страниц, в уничтоженной огнем мечети Ниффати поселка Айнзар в Южном Триполи.

На фото и видео из мечети есть надписи на русском, выведенные поверх копоти на обожженных стенах. «Я вижу мечети на русской земле, а лучше их видеть в адском огне», — гласит одна из надписей, подписанная цифровой комбинацией 14/88, ассоциированной с нацистской субкультурой.

«Российские наемники Вагнера сожгли мечеть Ниффати. На стенах были оставлены антиисламские граффити», — так для своих читателей твиттер аккаунт @Lyobserver комментирует надпись, сделанную кириллицей.

Надпись на стене мечети — это цитата из песни неонацистской группы «Гипоталамус», многие произведения которой включены Минюстом РФ в список запрещенных материалов.

На других фотографиях — жестяные банки из-под свиной тушенки, оставленные внутри сожженой мечети.

Как ранее писала «Новая», в ходе операции по освобождению столичного Триполи ливийские правительственные войска вытеснили вооруженные подразделения ЧВК «Вагнер» и других наемников, лояльных маршалу Халифе Хафтару, из столицы на юг, в сторону города Сирт. Очевидно, Сирт будет следующей целью правительственных сил.

Тем временем в соцсетях распространяются фото египетских танков, которые будто бы отправлены из Египта на помощь маршалу Хафтару. «Новая» не может идентифицировать место, где были сделаны снимки. Однако накануне Халифа Хафтар посетил Египет, где участвовал в пресс-конференции вместе с египетским президентом Абдул-Фатахом Ас-Сиси. В ходе этой пресс-конференции глава Египта пояснил о необходимости прекращения боевых действий, с тем, чтобы все задействованные силы сдали оружие Хафтару.

Вадих Эль-Хайек
специально для «Новой газеты»

Источник: Новая газета



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