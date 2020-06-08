Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о травле после видео с Норкиной

08.06.2020, 12:48, Новости дня

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на слухи о травле после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.

Накануне она опубликовала в Instagram фрагмент шоу «Пусть говорят», в котором Норкина вступает с ней в конфликт. В посте Цымбалюк-Романовская отметила, что необходимо думать о том, какими вас запомнят. После этого в Сети заговорили о травле пианистки.

«Меня никто не травил. Это уже какая то вымышленная история. Но я привыкла к потоку негатива, поэтому меня это нисколько не смущает <…> Я пережила такой период, когда вся грязь на меня лилась в открытом информационном пространстве», – отметила она изданию StarHit.

Также Цымбалюк-Романовская добавила, что людей нужно уважать и при жизни, а не только после смерти.

В пятницу журналист и телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей супруги Юлии Норкиной. Позже друг семьи Юлии Норкиной назвал причину смерти радиоведущей.