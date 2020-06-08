 

Песков заявил о поддержке большинством россиян поправок к Конституции

08.06.2020, 12:48, Новости дня

В Кремле отмечают поддержку большинством россиян поправок к Конституции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на результаты социологических исследований.

«Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции, об этом свидетельствую практически все социологические исследования», – сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что «крупнейшие политические силы в России, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки», передает ТАСС.

Песков признал, что при этом «есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения». «Они могут высказывать различные точки зрения», – считает он. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президиума ЦК КПРФ, в котором не поддерживаются поправки к Конституции.

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.



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