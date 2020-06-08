Дочь Ивана Урганта Эрика и ее бойфренд Муса оправдались за провокационный плакат на митинге

08.06.2020, 12:30, Разное

Уже больше недели в США и других странах мира проходят акции протеста против расизма, связанные с гибелью темнокожего охранника Джорджа Флойда, – мужчина скончался в больнице после жестокого обращения со стороны полиции при задержании. В одном из митингов приняла участие падчерица Ивана Урганта, 19-летняя Эрика. Дочь Натальи Кикнадзе от первого брака (родной отец Эрики – бизнесмен Вахтанг Куталиа) учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” и живет в Нью-Йорке вместе со своим бойфрендом, молодым человеком по имени Муса. Эрика и Муса появились на митинге вместе, в его руках был замечен плакат с двусмысленной надписью: “Система имеет нас жестче, чем мы ваших дочерей”. Многие фолловеры пары и СМИ сочли этот посыл оскорбительным для Эрики и ее семьи, но влюбленные поспешили сообщить – их неправильно поняли.

Эрика и Муса на митингеК сожалению, я не учла тот факт, что этот плакат может читаться по‑другому для разных людей… Несмотря на то что я пытаюсь рассказать о расизме для своих российских подписчиков, несмотря на то что я пытаюсь изменить ситуацию, поддерживая тех, кто нуждается в этом, вы решили увидеть то, чего нет,- написала в Instagram-историях Эрика, призвав поддерживать и любить друг друга вне зависимости от расовой принадлежности:

Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате никогда не были направлены ни на меня, ни на моего отца. Темнокожие мужчины подвергаются чрезмерной сексуализации и эксплуатируются очень часто до такой степени, что они не могут соответствовать стандартам… Что касается слова “дочерей”, он написал это потому, что раньше родители некоторых его друзей не хотели, чтобы их дочери/сыновья с ним общались, потому что он не белый.

Прокомментировал ситуацию и сам Муса, отметив, что всегда относился уважительно и с любовью и к Эрике, и ко всей ее семье:

Я никогда не позволял себе неподобающе относиться как к Эрике, так и к ее родным. Я очень люблю ее и всю ее семью. Мое сообщение касается того, за что мы боремся. Сложно сказать, как много раз мне давали понять, что я пригоден только для секса, и все потому, что я темнокожий… Мое сообщение направлено именно этим людям, которые заставляют меня и других темнокожих парней всю жизнь жить с мыслью о том, что нас можно использовать.

Напомним, в декабре прошлого года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка, которая летом отметила 19-летие, с осени начала публиковать кадры с Мусой, но широкой огласке их роман был предан в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Муса также не остался в стороне, он опубликовал комментарий у себя в сторис:

Что касается расистских угроз от русских, могу сказать, что я уже достаточно пережил, так что ваши слова не трогают меня. Все это я слышал с детства. Единственное, что разочаровывает, – угрозы в адрес 19-летней девушки. Понимаю вашу ненависть, за которой кроется неуверенность в себе, поэтому не злюсь. Скажу, что тоже люблю вас.

Гневные комментарии в социальных сетях не помешали их счастью. Наступление 2020 года влюбленные отметили вместе.