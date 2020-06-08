В Кремле оценили влияние ЧП в Норильске на планы по освоению Арктики

08.06.2020, 12:30, Новости дня

Разлив дизельного топлива в Норильске не скажется на планах РФ по освоению Арктики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы. Это планы крупные, и, конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических норм и правил, экологических и технологических», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что после аварии в Норильске потребуется дополнительный контроль промышленных активов.

«Если я правильно понимаю, Ростехнадзор планирует, о чем уже были сделаны соответствующие заявления. Конечно, после такой внештатной ситуации, после такой аварии потребуется дополнительный… контроль. Ну об этом, собственно, уже говорило руководство Ростехнадзора», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент поднять вопрос обязательной инвентаризации всех потенциально опасных промышленных активов в стране, чтобы ситуация с Норильском не повторилась.

3 июня президент РФ Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах произошедшего.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».