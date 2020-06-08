 

Кассационный суд Италии подтвердил экстрадицию топ-менеджера ОДК в США

08.06.2020, 12:30, Новости дня

Верховный кассационный суд Италии отклонил апелляцию на решение о выдаче топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова США, сообщил адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца.

«Суд подтвердил экстрадицию в США», – цитирует РИА «Новости» адвоката.

По его словам, защита ожидает поступление мотивационной части приговора.

«Потом министр должен принять решение между США и Россией», – сказал Кайяцца.

Коршунов, который курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета, был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Его подозревают его в шпионаже на итальянском заводе американского концерна. Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы в американской тюрьме.



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