Роспотребнадзор описал три основных вида исследования на COVID-19 в стране

08.06.2020, 12:27, Разное



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Как сообщили в ведомстве, молекулярная диагностика коронавирусной инфекции проводится людям с симптомами ОРВИ, а также тем, кто имел контакты с возможным источником заражения. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки и методом ПЦР выявляется наличие или отсутствие РНК вируса в биологическом материале человека. Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции через 10 дней тест проводится повторно.

«Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Другой вид исследования, который стал очень востребованным в последнее время — это анализ на антитела IgM и IgG. Иммунные клетки IgM вырабатываются в самом начале заболевания и свидетельствуют о том, что человек болеет прямо сейчас. IgG появляются когда человек преодолел инфекцию, и остаются достаточно долго после болезни. Принято считать, что их наличие утверждает о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

«Полученные результаты могут служить не только для определения антительного иммунного ответа у конкретного человека, но и для оценки количества переболевших в разных группах населения. Тест на антитела методом иммуноферментного анализа крови (ИФА) еще и определяет титр – количество выявленных антител», – сообщают в ведомстве.

Еще один тест для выявления инфекции — это анализ на вирусные антигены: белки, входящие в состав вируса, которые распознаются иммунной системой. Если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа.

«Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален лишь на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования. Тест на антигены достаточно прост, может быть проведен непосредственно на приеме у врача. При этом существенным ограничением его применения является невысокая аналитическая чувствительность», – сообщают в Роспотребнадзоре.