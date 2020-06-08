Автоновости: Новая версия SEAT Ateca готовится к дебюту

08.06.2020, 12:25, Новости дня

На следующей неделе состоится официальная презентация новой версии SEAT Ateca.

В настоящее время известно, что презентация новой версии указанного транспортного средства пройдет 15 июня. Список обновлений включает в себя несколько технологических элементов и ряд дизайнерских изменений, появившихся ранее у так называемой старшей модели Tarraco. Производитель надеется, что обновление позволит модели Ateca конкурировать с такими автомобилями, как Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и Peugeot 3008.

Новая версия SEAT Ateca поступит в продажу в Великобритании в июле, а первые поставки машины клиентам ожидаются в августе. Цены должны оставаться такими же, как и для текущей версии модели. В настоящее время стоимость транспортного средства на британском автомобильном рынке варьируется в ценовом диапазоне от 23 тыс. до 37 тыс. фунтов стерлингов.

После обновления машина получит новый бампер, спойлер и поддон, а также измененную заднюю дверь. Кроме того, транспортное средство будет иметь пару новых светодиодных задних фонарей с индикаторами прокрутки, которые имеют дизайн, схожий с оформлением модели Tarraco.

Кроме того, новинка получит более крупную решетку радиатора, пару модернизированных противотуманных фар и воздухозаборников, измененную переднюю защитную пластину и обновленный передний бампер. Производитель также добавил в капот Ateca те же складки, что и на новом хетчбэке Leon и большом внедорожнике Tarraco.

Наиболее заметные изменения, вероятно, произойдут внутри машины. Ожидается, что автомобиль получит новейший информационно-развлекательный комплекс от Volkswagen Group с поворотными ручками и сенсорными кнопками вместо старых физических переключателей.

Производитель также сообщает, что новая версия модели Ateca будет иметь расширенный спектр технологий безопасности. Подробности не уточняются, но ожидается, что автомобиль будет оснащен тем же набором оборудования, который имеют представители модельного ряда под названием Tarraco и Leon. Может появиться система слежения за двигающимися впереди машинами, помощь в движении по заданной полосе, адаптивный круиз-контроль, система контроля так называемых слепых зон и мониторинг внимания водителя.

По предварительным данным, технические характеристики автомобиля не изменятся. Транспортное средство уже использует новейшую серию двигателей Volkswagen Group, включая 4-цилиндровый бензиновый агрегат TSI EVO мощностью 148 лошадиных сил. По предварительным данным, гибридные и электрические моторы новинка не получит.