В Латвии начались учения боевой группы НАТО Urban Steel

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08.06.2020, 12:16, Новости дня

Военные учения многонационального батальона НАТО Urban Steel начались в Латвии, они продлятся до 20 июня.

«Во время учений боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии будет совершенствовать сотрудничество и совместимость подразделений, выполняя боевые операции в условиях населенного пункта», – передает ТАСС сообщение минобороны Латвии.

Ведомство предупредило, что в ходе маневров будут использоваться как боевые патроны, так и учебные. Боевые патроны будут использоваться только на военных полигонах и стрельбищах.

Учения проводятся на военном полигоне в Адажи и в Вентспилском крае. При этом в Вентспилском крае маневры проходят в сотрудничестве с 46-м пехотным батальоном 4-й Курземской бригады Земессардзе (народное ополчение) на полигоне «Mедини 1» в Варвской волости.

Напомним, в марте международные военные учения «Хрустальная стрела 2020» с участием порядка 2,5 тыс. солдат НАТО прошли в Латвии.



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