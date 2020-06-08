 

Стало известно об увольнении ответственных за срыв «Силы Сибири» топ-менеджеров Газпрома

08.06.2020, 12:16, Новости дня

Первый замглавы 307-го департамента Газпрома Андрей Филиппов и сотрудник этого департамента, а ранее руководитель блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Громов остались без работы после появления в СМИ сообщений о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения. Об этом рассказали источники в госкомпании.

«Филиппов ушел в отпуск, из которого уже не вернется», – сообщил источник «Ленты.ру» в Газпроме.  

Другой источник, близкий к 307-му департаменту Газпрома, рассказал, что Филиппова «попросили» – он сам написал заявление. В приемной самого Филиппова в Санкт-Петербурге рассказали, что его нет на месте, и он ушел в отпуск до 15 июня.

Громов, по данным источника, близкого к компании, также остался без работы. Также источники в компании рассказали, что под определенным давлением оказался и глава 307-го департамента Сергей Меньшиков.

Кадровые решения, по словам источников, связаны с утечками информации о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения, которое выступает ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай. Из расследования журналистов следовало, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под угрозу многомиллиардный контракт с Китаем, а для самой компании могут обернуться триллионными убытками.

Филиппов и Громов – одни из действующих лиц расследования. Громов вместе с коллегами Дмитрием Изосимовым, Николаем Еськиным, Геннадием Вядро и Дмитрием Шпинем ответственны за создание «двойной сводки» освоения месторождения, а также за сокрытие многочисленных технических нарушений.

Между тем, эксперты выражали сомнения, что в реальности ситуация столь катастрофична, как ее пытаются показать. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, грозит ли крах историческому газовому договору РФ и Китая.



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