Экс-начальник охарактеризовал ликвидированного стрелка в Москве

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08.06.2020, 12:16, Новости дня

Бывший глава департамента, руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» Евгений Балашов, который ранее являлся начальником открывшего стрельбу в Москве Дмитрия Павлова, охарактеризовал его как адекватного человека и компетентного специалиста.

По его словам, Павлов отвечал в департаменте за строительство промышленных предприятий, отвечал за строительство литейно-прокатного завода в Ярцево Смоленской области, завода «Серп и Молот», Тушинского машиностроительного завода. В одном коллективе они работали на протяжении двух лет, передает РИА «Новости». 

«Да, когда я уже возглавлял департамент, мне пришлось уволить Дмитрия Павлова по ряду причин. Но до этого он был заместителем у предыдущего руководителя департамента Евгения Алексеевича Пантелеева», – сообщил Балашов.

По его словам, Павлов работал качественно, был компетентным, профессиональным специалистом. 

«Могу только с положительной стороны охарактеризовать его», – заключил он.

В воскресенье вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей, пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, стрелявший скончался. 

Источник в правоохранительных органах заявил, что это был бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.



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