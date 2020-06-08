Экс-начальник охарактеризовал ликвидированного стрелка в Москве

08.06.2020, 12:16, Новости дня

Бывший глава департамента, руководитель ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» Евгений Балашов, который ранее являлся начальником открывшего стрельбу в Москве Дмитрия Павлова, охарактеризовал его как адекватного человека и компетентного специалиста.

По его словам, Павлов отвечал в департаменте за строительство промышленных предприятий, отвечал за строительство литейно-прокатного завода в Ярцево Смоленской области, завода «Серп и Молот», Тушинского машиностроительного завода. В одном коллективе они работали на протяжении двух лет, передает РИА «Новости».

«Да, когда я уже возглавлял департамент, мне пришлось уволить Дмитрия Павлова по ряду причин. Но до этого он был заместителем у предыдущего руководителя департамента Евгения Алексеевича Пантелеева», – сообщил Балашов.

По его словам, Павлов работал качественно, был компетентным, профессиональным специалистом.

«Могу только с положительной стороны охарактеризовать его», – заключил он.

В воскресенье вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей, пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, стрелявший скончался.

Источник в правоохранительных органах заявил, что это был бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.