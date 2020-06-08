В Таджикистане с 15 июня заработают рынки, рестораны и салоны красоты

08.06.2020, 12:09, Новости дня

В Таджикистане Республиканский штаб по противодействию распространению коронавируса принял решение открыть с 15 июня вещевые рынки и магазины одежды, рестораны, гостиницы и салоны красоты ввиду “постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации в стране”, сообщает таджикская служба Радио Свобода/Озоди со ссылкой на государственное информагентство “Ховар”.

“С учетом постепенной нормализации эпидемиологической ситуации, связанной с инфекцией COVID-19 в Таджикистане, Республиканский штаб принял решение с 15 июня текущего года разрешить начать деятельность организаций и учреждений, предоставляющих услуги населению”, – отмечается в сообщении.

Также Республиканский штаб объявил, что “с учетом внесенных поправок в Кодекс об административных правонарушениях, ношение защитных медицинских масок является обязательным”.

В случае несоблюдения этого требования будут налагаться штрафы, обещают чиновники, при этом сумма взыскания в сообщении штаба не указывается.

Кроме того, Республиканский штаб поручил руководителям министерств и ведомств, организаций и учреждений принять конкретные и необходимые меры по предотвращению рисков распространения в стране второй волны COVID-19.

В последнее время жители страны стали реже носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Общественный активист Зебо Таджибаева, которая сама переболела COVID-19, уверена, что к этому привели заявления министра здравоохранения о стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее мнению, эпидемиологическая обстановка в стране вызывает опасения, наблюдается резкий рост смертности от COVID-19. Однако в Минздраве это опровергают и настаивают, что за неделю от коронавируса в Таджикистане умер один пациент.

Представитель ВОЗ в Таджикистане ранее заявляла, что пик пандемии в республике еще не пройден.