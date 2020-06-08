Первый канал заявил, что кадры протестов в США под песню “Гудбай, Америка” – первый сюжет программы “Время”

08.06.2020, 12:09, Новости дня

Российский Первый канал заявил, что кадры протестов в США под песню “Гудбай, Америка” группы “Наутилус Помпилиус” не были финальными титрами к фильму “Брат-2”, они стали первым сюжетом программы “Время”.

Фильм Алексея Балабанова “Брат-2” показали на Первом канале вечером в воскресенье. Кадры протестов наложились на песню: на видео люди переворачивали машину и громили витрины, полицейские били дубинками демонстрантов и въезжали в толпу протестующих. После этого начался выпуск итоговой программы “Время”.

Первый канал заявил, что они “как и другие большие каналы, не показывают финальные титры фильмов”, а в случае с “Братом-2” и его 20-летием телеканалу “показалось важным” отметить двух главных создателей этой картины – Сергея Бодрова и Алексея Балабанова.

“Титрами с их именами показ фильма закончился. Ровно в 21:00 началась программа “Время”, первый сюжет которой вышел под песню группы “Наутилус Помпилиус” “Гудбай, Америка”. А что касается возникших аллюзий, то настоящее творчество и спустя 20 лет остается актуальным”, – сообщили в пресс-службе Первого канала.

Фильм “Брат-2” вышел 20 лет назад. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова. Музыку для фильма выбрал журналист и продюсер Михаил Козырев.

Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабила магазины и занималась вандализмом. В крупных городах мира проходят акции в поддержку протестующих.