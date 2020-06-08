 

– Вот это постройнела! – Лолита в мини-платье поразила поклонников эффектной внешностью

08.06.2020, 12:09, Разное

Популярная певица Лолита Милявская разместила на одной из своих страниц в Instagram фотоснимок, на котором поразила подписчиков видом своего постройневшего тела. Публикация знаменитости вызвала массу восторга от поклонников.

Лолита в мини-платье поразила поклонников эффектной внешностьюСтоит отметить, что упомянутое фото было сделано в рамках одной из рекламных акций с участием известной исполнительницы. Более подробно условия проведения мероприятия поп-звезда описала в одном из постов в своем официальном микроблоге Instagram. В свою очередь, на “рекламном” снимке Лолита предстала позирующей в дверном проеме одной из студий. Её наряд составили: черное короткое платье облегающего кроя с глубоким декольте, такого же цвета колготки и алые туфли на высоких каблуках. Эффектный образ красотки дополнили пышная укладка волос и яркий макияж. “Завтра вы узнаете все!” – заинтриговала певица фолловеров.

Ошеломленная реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Публикация была сопровождена многочисленными комментариями поклонников, наполненными восхищенно-удивленными восклицаниями: “Бомбита!”, “Лолита красота”, “Вот это постройнела!”. Логичный вывод сделала одна из подписчиц: “Лолита, ты самая лучшая!”.



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