Ты тоже можешь!: «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей
08.06.2020, 12:08, Новости дня
«Клуб умной безопасности» – практические курсы самообороны для детей и подростков. Компания создана в Екатеринбурге. Ее основатели – Максим и Анастасия Береновы, в чьей команде работают 4 человека. Годовой оборот – 1,7 млн рублей. В своей деятельности компания продвигает принцип: безопасность без страха.
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