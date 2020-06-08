 

Число фейков в Сети в период пандемии выросло десятикратно

08.06.2020, 12:08, Новости дня

Генпрокуратура отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

«По состоянию на 4 июня Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 – для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции», – сообщили с пресс-службе.

За весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 – в отношении фейков.

Напомним, 13 мая Генпрокуратура выявила в Сети новые видео с фейками об искусственном происхождении коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Пострадавшим при взрыве дома в Орехово-Зуеве пообещали выплаты

27.04 / США ужесточили экспортные ограничения в отношении Китая, России и Венесуэлы

03.05 / “Это происходит не впервые”. Помпео уверен, что пандемия коронавируса началась в лаборатории в Ухане

23.05 / Установлена личность захватившего заложников в центре Москвы

15.04 / ФСБ снова сообщила о задержании украинских диверсантов: их обвиняют в подготовке терактов в Крыму

01.05 / Массовые акции против карантина прошли в США и Мексике

24.04 / Шокин: НАБУ было создано незаконно, чтобы Байден и его бойцы могли держать руку на пульсе Украины

28.05 / В РФ пообещали не сдерживать искусственно выездной турпоток

12.05 / Минкомсвязь запустила отдельный сервис для оформления 10-тысячной выплаты на ребенка

20.05 / Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска