Число фейков в Сети в период пандемии выросло десятикратно

08.06.2020, 12:08, Новости дня

Генпрокуратура отмечает более чем десятикратный всплеск выявляемых фейков в интернете в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

«По состоянию на 4 июня Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено 180 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, из которых 120 – для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции», – сообщили с пресс-службе.

За весь 2019 год в Роскомнадзор направлено 134 требования, из них лишь 12 – в отношении фейков.

Напомним, 13 мая Генпрокуратура выявила в Сети новые видео с фейками об искусственном происхождении коронавируса.