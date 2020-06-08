 

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ошарашила неожиданным признанием

08.06.2020, 12:00, Разное

Знаменитость призналась, что уже длительное время ходит к психологу. Специалист помогает ей справиться с душевными проблемами. “Всегда прилично одеваюсь на прием, как на праздник! Иду с надеждой, что не буду рыдать, но беру косметику в любом случае”, – рассказала Наталия Медведева в личном микроблоге.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ошарашила неожиданным признанием

Пост актрисы ошарашил поклонников. Они не поверили, что такой яркой и жизнерадостной женщине может понадобиться помощь специалиста. “Поорать матом несколько минут куда дешевле”, “Зачем к психологу? У вас разве какие-то проблемы?”, – написали комментаторы.

Другие поддержали Наталию Медведеву и поделились своим опытом. “Мне нравится рыдать на сеансах. Если не поплачу, то чувствую незавершенность. Хотя, конечно, смотря о чем слезы”, “Когда я ходила к психологу, то тоже любила пореветь”, – обратились к звезде Comedy Woman поклонники.

Ранее Наталия Медведева разместила в своем инстаграм-аккаунте архивные фотографии, где она запечатлена на последних сроках беременности. Кадры были сделаны в 2015 году. “Я была огромной… Набрала 16 килограммов, но выглядит как 100”, – вспомнила знаменитость.



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