Умер устроивший в Москве стрельбу преступник

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08.06.2020, 12:00, Разное

В больнице скончался злоумышленник, устроивший стрельбу на юго-западе столицы. По данным Ura.ru, он был серьезно ранен сотрудниками правоохранительных органов при задержании.

Стоит отметить, что в отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Накануне он открыл огонь из своей квартиры по людям, напоминает. Есть версия, что подозреваемый в момент совершения преступления был в неадекватном состоянии, пишет НСН.



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