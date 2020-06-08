Умер устроивший в Москве стрельбу преступник

08.06.2020, 12:00, Разное

В больнице скончался злоумышленник, устроивший стрельбу на юго-западе столицы. По данным Ura.ru, он был серьезно ранен сотрудниками правоохранительных органов при задержании.

Стоит отметить, что в отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Накануне он открыл огонь из своей квартиры по людям, напоминает. Есть версия, что подозреваемый в момент совершения преступления был в неадекватном состоянии, пишет НСН.