Задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае
08.06.2020, 11:54, Новости дня
В селе Нижняя Коя Шушенского района задержан второй подозреваемый в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки — 19-летний юноша, чьи биологические следы были найдены на одежде жертвы.
При допросе подозреваемый частично признал свою вину. СК РФ по Красноярскому краю после проведения неотложных следственных действий с задержанным направил ходатайство о заключении его под стражу.
Ранее, 1 июня, в день, когда было найдено тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти, был задержан и арестован 25-летний местный житель, который признался в совершении преступления.
В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
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