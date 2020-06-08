 

Задержан второй подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Красноярском крае

08.06.2020, 11:54, Новости дня

В селе Нижняя Коя Шушенского района задержан второй подозреваемый в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней девочки — 19-летний юноша, чьи биологические следы были найдены на одежде жертвы.

При допросе подозреваемый частично признал свою вину. СК РФ по Красноярскому краю после проведения неотложных следственных действий с задержанным направил ходатайство о заключении его под стражу.

 

Ранее, 1 июня, в день, когда было найдено тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти, был задержан и арестован 25-летний местный житель, который признался в совершении преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.



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